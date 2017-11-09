Суарес: «„Барселоне“ сильно не хватает Неймара на поле, но ещё больше - за его пределами»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес признался, что он скучает по своему бывшему одноклубнику Неймару, который минувшим летом перебрался в ПСЖ:

«Нам сильно не хватает Неймара на поле, но еще больше - за его пределами, ведь он был особенным. Мы постоянно веселились. Он передает другим счастье и радость. Он был важен для нас.

Сейчас он выступает за другую команду, но я не держу на него обид, наоборот. Я пытался убедить его остаться, так как считал, что „Барселона“ - лучший клуб для него, но он принял собственное решение. Мне было больно видеть, как он уходит, ведь мы с ним друзья».

Ранее Суарес высказался по поводу своей голевой засухи в нынешнем сезоне.

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