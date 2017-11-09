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Дзагоев: «Сложно было найти себя на поле после прихода Думбия и Вагнер Лава»

сегодня, 14:02

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал свой период адаптации после смены игровой позиции на поле, когда в столичную команду пришли Вагнер Лав и Сейду Думбия

«Вначале это было сложно. Раньше у меня была одна позиция - под нападающим. Потом в ЦСКА пришли Вагнер и Думбия, мне было сложно найти на поле позицию, так как оба форварда на двоих забили за 6 матчей 12 голов. Слуцкий тогда сказал, что сложно найти позицию на поле, потому что оба нападающих хороши. Само собой, он начал пробовать меня на разных позициях - и справа, и слева. Я адаптировался со временем, а сейчас понимаю, что эта позиция наиболее комфортная для меня. У меня было много травм, скорость уже не та. Где-то из глубины поля меня могут не заметить».

Алан Дзагоев и другие футболисты-трикстеры в чемпионате России

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