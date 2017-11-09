Клопп назвал лучшего игрока, которого ему доводилось тренировать

В распоряжении главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа полно высококлассных футболистов, однако лучшим игроком из своих подопечных немецкий специалист считает Марио Гетце, которого он ранее тренировал в дортмундской «Боруссии»:

«Лучший игрок, которого я тренировал? Марио Гетце. Он был невероятен».

Отметил Клопп и еще одного игрока, которого он тренировал в Дортмунде - нападающего Роберта Левандовски:

«Наибольшего прогресса из всех игроков при мне добился Роберт Левандовски».

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