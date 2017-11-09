Тер Штеген: «Чемпионская гонка в Испании будет напряженной»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прокомментировал предстоящую чемпионскую гонку в испанской Примере.



«Чемпионская гонка будет напряженной. Когда ты играешь в Испании, ты не можешь себе позволить ошибок, мы должны быть максимально сосредоточены на наших целях. Очень надеемся, что нам удастся сохранить отрыв от „Реала“ и мы продолжим лидерство в Примере».



Ранее ходили слухи, что Марк-Андре тер Штеген может покинуть «Барселону».

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