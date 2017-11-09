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Раньери: «Итальянский футбол снова обретает престиж»

сегодня, 12:53

Главный тренер «Нанта» Клаудио Раньери считает, что итальянский футбол постепенно снова обретает былое величие. Напомним, что местный футбол находился в кризисе после коррупционного скандала в 2006 году, известного как «кальчополи»:

«Итальянский футбол снова обретает престиж.

Пока мы не говорим о том уровне, что был в 2003 году, когда два наших клуба играли в финале Лиги чемпионов, но движение наверх началось. Нужно благодарить „Ювентус“ за два финала Лиги чемпионов за последние три года».

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Все комментарии
773sergeytank ответил RUSTY8
сегодня в 14:03
RUSTY8:
Ювентус надо поблагодарить когда они наконец-то расформируются, и пойдут исповедяться
Главное чтобы твой картон не расформировали, а то над кем мы ещё будем глумиться.
zim289
сегодня в 13:34
В 2007 Милан взял ЛЧ, в 2010 - Интер (Раньери вообще в курсе?) О каком кризисе в те годы речь? Каждой бы стране брать ЛЧ раз в 3 года.
В Серии А тогда играли Кака в расцвете сил и молодой Ибрагимович, а таких игроков "кризисные" клубы и чемпионаты себе позволить не могут.


Ощутимый "кризис" начался только году в 2011-2012. И связан он только с баблом. У топ-клубов Серии А нет такого количества бабла как у топ-клубов из Испании, Англии и ПСЖ с Баварией.
вячеслав остапенко
сегодня в 13:15
Желаю Итальянскому футболу успехов
Дмитрий Аександров
сегодня в 13:07
Пора выходить на первые роли.
Исламоголовый
сегодня в 13:01
Всевышний благоволит моим братьям из Испании как сильным достойным из лучших. Удачи итальянский футбол и Клаудиу Раньери.
RUSTY8
сегодня в 13:01
Ювентус надо поблагодарить когда они наконец-то расформируются, и пойдут исповедяться
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