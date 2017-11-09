Раньери: «Итальянский футбол снова обретает престиж»

Главный тренер «Нанта» Клаудио Раньери считает, что итальянский футбол постепенно снова обретает былое величие. Напомним, что местный футбол находился в кризисе после коррупционного скандала в 2006 году, известного как «кальчополи»:

«Итальянский футбол снова обретает престиж.

Пока мы не говорим о том уровне, что был в 2003 году, когда два наших клуба играли в финале Лиги чемпионов, но движение наверх началось. Нужно благодарить „Ювентус“ за два финала Лиги чемпионов за последние три года».

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