Лэмпард поддержал Конте

Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что клуб не должен принимать поспешных решений и дать больше времени для работы главному тренеру Антонио Конте. После великолепного прошлого сезона «синие» теперь выглядят не столь убедительно:

«Конте пришел в „Челси“ после сезона, в котором они финишировали в чемпионате на 10-м месте. Обычно такого с клубом не случается, это был тяжелый период.

И то, как быстро он сумел перенастроить игроков, говорит о том, насколько это отличный тренер. В прошлом году они стали чемпионом во многом благодаря ему.

Но, к сожалению, если вы не побеждаете в каждом матче в АПЛ, люди начинают говорить о вашей работе. Я надеюсь, что Конте продолжит работать в „Челси“ и будет делать это успешно».

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