Ди Франческо: «Мы должны упорно трудиться, чтобы бороться за Скудетто»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо оценил шансы римской команды на Скудетто.



«Мы должны упорно трудиться, чтобы у нас была возможность бороться за Скудетто. „Наполи“ сейчас возглавляет таблицу, они показывают отличную игру. Однако мне кажется, что „Ювентус“ их обойдет. В этом сезоне мы очень близки к лидирующим позициям и мы готовы бороться за лучшие места в чемпионате Италии».



Напомним, что ранее бывший нападающий «Вероны» Лука Тони прокомментировал напряженную борьбу за первое место в таблице Серии А.

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