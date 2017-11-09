Рамос: «Не соглашусь с Роналду в том, что „Реалу“ не хватает ушедших летом игроков»

Капитан «Реала» Серхио Рамос не согласен со своим одноклубником Криштиану Роналду, который ранее заявил, что команде не хватает ушедших летом игроков - Пепе, Альваро Мораты и Хамеса Родригеса:

«Не соглашусь с Роналду. Думаю, это оппортунистическое мнение. Когда мы выигрывали Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании, то никто не говорил, что нам кого-то не хватает.

Я бы больше отметил травмы наших игроков. Команда сильнее, когда мы все вместе. Я не считаю, что нам кого-то не хватает. Не скучаю ни по одному игроку.

Конечно, состав изменился, но каждый игрок делает свой вклад».

Ранее Рамос прокомментировал голевую засуху Роналду в Примере.

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