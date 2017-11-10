Джикия: «В чём сила Черчесова? Человек знает, что делает»

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия рассказал, как чувствует себя в национальной команде под руководством Станислава Черчесова:

«То, как ведёт себя Станислав Саламович, мне близко. Он очень чётко говорит, что и как надо сделать, и я стараюсь это выполнять. Нет никакого недопонимания. Наверное, поэтому и сложились такие взаимоотношения. И в коллективе чувствую себя отлично. Меня ещё с первого раза, когда пригласили из „Амкара“, все ребята приняли по-хозяйски. Всем огромное спасибо!

В чём сила Черчесова? Человек знает, что делает. Старается максимально нам помочь, и мы идём к своей цели. Дай бог, всё у нас получится.

В раздевалке все чувствуют себя в своей тарелке. Атмосфера и коллектив в сборной сейчас очень хорошие. Нет группировок, у всех отличные отношения друг с другом. Мне кажется, это важнее, чем если бы все слушали кого-то одного. Хотя, конечно, есть старшие ребята, которые больше видели, больше знают. Сейчас очень не хватает того же Александра Самедова. А так ему всегда есть что сказать и чему научить молодых ребят. И с капитаном Игорем Акинфеевым быстро нашли общий язык – и на поле, и за его пределами. Я такой человек, что стараюсь общаться со всеми. На этом сборе сошлись с Игорем Смольниковым, с которым у нас много общих друзей. Есть о чём поговорить, кроме футбола. Дружу с Миранчуками.

Необходимо играть и выигрывать – мы будем делать для этого всё. Команда, которая сложилась в сборной сейчас, тренируется и играет контрольные матчи, чтобы показать наилучший результат на ЧМ-2018. Самое главное – чтобы все мы выложились на максимуме и проявили себя там на сто процентов. Чтобы такое чувство было у каждого».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте