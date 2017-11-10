Хави подтвердил свои планы о завершении карьеры

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави подтвердил, что по окончании сезона в катарском чемпионате «повесит бутсы на гвоздь»:

«Мне посчастливилось избежать травм, но моя карьера постепенно подходит к концу.

Катар позволил мне еще поиграть. Теперь я чаще устаю, восстанавливаться становится всё сложнее, так что этот год точно станет последним в моей карьере футболиста.

Думаю о том, чтобы получить тренерскую лицензию в следующем году и стать тренером».

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