Сакки: «Никто в Серии А не играет с тремя защитниками, включая „Милан“»

Бывший наставник сборной Италии и «Милана» Арриго Сакки рассказал о том, как он видит тактические построения современной «Скуадры»:

«Вентура использует схему не 3-5-2, а 5-3-2. Никто в Серии А не играет с тремя защитниками, включая „Милан“. У них три центрбека и еще два игрока полностью сосредоточены на обороне.

В атаке я бы использовал Кандреву, Иммобиле и Инсинье, тем более с учетом того, что последние двое играли вместе в „Пескаре“. Инсинье должен появляться в старте, ведь он самый талантливый игрок в этом составе, к тому же находится в своей лучшей форме».

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