Мората: «У меня есть задача - стать чемпионом Испании, Италии и Англии»

Нападающий «Челси» Альваро Мората рассказал о том, какую цель он поставил перед собой в Англии:

«Жалею ли я об уходе из „Реала“? Я бы никогда не жалел о том, что перешел в такой клуб, как „Челси“. Надеюсь, я смогу задержаться здесь надолго. В жизни вообще не стоит о чем-либо жалеть. Каждый мой шаг в карьере был сделан с какой-то целью, принес мне какой-то опыт.

Я побеждал в Италии, побеждал в „Реале“ и чувствовал себя важным. Теперь у меня есть задача - стать чемпионом Испании, Италии и Англии, что не удавалось ни одному испанцу, ну, или почти никому. Я хочу выиграть Премьер-Лигу».

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