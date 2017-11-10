Пейчинович: «Пока рано говорить, что „Локомотив“ - короли Москвы»

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович прокомментировал тот факт, что домашняя игра против «Шерифа» (1:2) стала для него юбилейной 100-й в футболке «железнодорожников».

«Отмечу 100 матчей за „Локомотив“ после последнего матча этого сезона. Будет много чего отметить! Мы постоянно работаем. Раньше у нас были проблемы с контратаками, сейчас они получаются хорошо. Можно ли сказать, что мы короли Москвы? Ещё рано».

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