Пейчинович: «Пока рано говорить, что „Локомотив“ - короли Москвы»

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович прокомментировал тот факт, что домашняя игра против «Шерифа» (1:2) стала для него юбилейной 100-й в футболке «железнодорожников».
«Отмечу 100 матчей за „Локомотив“ после последнего матча этого сезона. Будет много чего отметить! Мы постоянно работаем. Раньше у нас были проблемы с контратаками, сейчас они получаются хорошо. Можно ли сказать, что мы короли Москвы? Ещё рано».
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В прошлом году мы первые были.В этом если я не ошибаюсь, первыми Локо идёт.Так что по праву они в чемпионате Москвы сейчас занимают первую строчку.
В прошлом году мы первые были.В этом если я не ошибаюсь, первыми Локо идёт.Так что по праву они в чемпионате Москвы сейчас занимают первую строчку.