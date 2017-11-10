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Бэйл пропустил 40 из последних 60 матчей «Реала»

сегодня, 22:45

Вингер «Реала» Гарет Бэйл за последний год пропустил большую часть матчей своей команды.

Футболист травмировал лодыжку 22 ноября прошлого года, после чего пропустил 17 игр подряд. Затем он вернулся, но вскоре вновь угодил в лазарет.

Текущий сезон он начал неплохо, однако после встречи с «Боруссией» 26 сентября на поле не появлялся. Теперь выяснилось, что валлиец вновь травмирован и теперь он не сыграет до конца года. Бэйл пропустит еще от 7 до 10 игр «сливочных».

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Все комментарии
Рауль и Зидан
сегодня в 23:08
Его теперь и не продаж
Zak11
сегодня в 23:06
К сожалению для Гарета травма оказалась болезненной. Он здесь не при чём ребят, так бывает. Скорее всего зимой/летом Бэйла продадут.
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 23:06
Жалко Бейла
neomessi
сегодня в 22:56
Я бы вместо него открыл бы свой завод по ободкам. И завязал бы с этим футболом. Детка Ла Лига не для тебя.
Это ты там в апл можешь играть без травм
neomessi
сегодня в 22:53
Почти 70%.......
TypXXI
сегодня в 22:52
    NGY
    сегодня в 22:49
    Накануне ответственных матчей, снова теряем игрока основного состава из атаки...!

    Спасибо Гарету за все..., но пора Реалу и Бейлу дальше идти разными путями!
    cevin cigan
    сегодня в 22:46
    Это..пе-ле..............................
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