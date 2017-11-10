Бэйл пропустил 40 из последних 60 матчей «Реала»

Вингер «Реала» Гарет Бэйл за последний год пропустил большую часть матчей своей команды.

Футболист травмировал лодыжку 22 ноября прошлого года, после чего пропустил 17 игр подряд. Затем он вернулся, но вскоре вновь угодил в лазарет.

Текущий сезон он начал неплохо, однако после встречи с «Боруссией» 26 сентября на поле не появлялся. Теперь выяснилось, что валлиец вновь травмирован и теперь он не сыграет до конца года. Бэйл пропустит еще от 7 до 10 игр «сливочных».

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