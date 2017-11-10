Сампаоли: «Работать с Месси - огромная честь и ответственность»

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли рассказал, что ему очень приятно работать с командой, в которой играет Лионель Месси.
«Возглавлять команду, где играет Месси - огромная честь и ответственность. Месси – посол футбола для всего мира, а еще он аргентинец. Это очень круто – работать с ним. У нас нормальный диалог, он лидер, который ведет за собой команду».
Завтра на стадионе «Лужники» пройдет товарищеский матч Россия - Аргентина.
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