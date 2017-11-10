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Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ШвецияШвеция -:- Логотип ИталияИталия Фонбет 3.6 3.1 2.2
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип ЯпонияЯпония 1:3 Логотип БразилияБразилия Фонбет 11.5 6.5 1.23
21:00 Закончился первый тайм Логотип УкраинаУкраина 1:1 Логотип СловакияСловакия Фонбет 4.9 2.9 1.93
22:45 сегодня Логотип БельгияБельгия -:- Логотип МексикаМексика Фонбет 1.43 4.7 6.9
22:45 сегодня Логотип ПольшаПольша -:- Логотип УругвайУругвай Фонбет 2.65 3.3 2.65
23:00 сегодня Логотип ФранцияФранция -:- Логотип УэльсУэльс Фонбет 1.23 6 12.5
23:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип ГерманияГермания Фонбет 3.7 3.5 2
23:45 сегодня Логотип ПортугалияПортугалия -:- Логотип Сауд. АравияСауд. Аравия Фонбет 1.15 7 22
Евро-2019 (до 21), 12 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип Армения (до 21)Армения (до 21) 1:2 Логотип Россия (до 21)Россия (до 21) Фонбет - - 1.06
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Сампаоли: «Работать с Месси - огромная честь и ответственность»

сегодня, 20:26
РоссияРоссия-:-АргентинаАргентинаЗавтра в 16:00 Не начался

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли рассказал, что ему очень приятно работать с командой, в которой играет Лионель Месси.

«Возглавлять команду, где играет Месси - огромная честь и ответственность. Месси – посол футбола для всего мира, а еще он аргентинец. Это очень круто – работать с ним. У нас нормальный диалог, он лидер, который ведет за собой команду».

Завтра на стадионе «Лужники» пройдет товарищеский матч Россия - Аргентина.

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Все комментарии
M.S. ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 21:48
ALBA BARCELONA 21:
Евреи для этого мира умнее всех.Но Месси не Еврей.Евреи выставили самых известных футболистов из евреев,это Давид Бекхем,Шевченко,если Месси был бы евреем,тогда евреи первым внесли бы его в списки евреев. Масоном может быть но не еврей.Все масоны сначала одевают еврейский головной убор,идут к стене плача,плачут а затем коронуют в масону.Месси тоже плакал у стены плача с головным убором но он не еврей.
Я тебе секрет открою: масоном может быть и еврей, и русский, и аргентинец или бразилец - это понятие к национальности не имеет отношения)
жменя семечек ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 21:44
ALBA BARCELONA 21:
Евреи для этого мира умнее всех.Но Месси не Еврей.Евреи выставили самых известных футболистов из евреев,это Давид Бекхем,Шевченко,если Месси был бы евреем,тогда евреи первым внесли бы его в списки евреев. Масоном может быть но не еврей.Все масоны сначала одевают еврейский головной убор,идут к стене плача,плачут а затем коронуют в масону.Месси тоже плакал у стены плача с головным убором но он не еврей.
это хуже чем еврей! если он одел чипец и стоял возле стены плача, это значит он продался евреям! они в свою очередь будут всячески его лобировать
ALBA BARCELONA 21 ответил Zidane.5
сегодня в 21:25
Zidane.5:
Мессе чистокровный еврей.
Евреи для этого мира умнее всех.Но Месси не Еврей.Евреи выставили самых известных футболистов из евреев,это Давид Бекхем,Шевченко,если Месси был бы евреем,тогда евреи первым внесли бы его в списки евреев.
Масоном может быть но не еврей.Все масоны сначала одевают еврейский головной убор,идут к стене плача,плачут а затем коронуют в масону.Месси тоже плакал у стены плача с головным убором но он не еврей.
dzvinka
сегодня в 21:22
просто поржать.
"у нас нормальный диалог, он лидер - а я его с****" - следовало добавить Сампаоли.
Вроде и старый мужик уже... а такое несет.
В этом спорте побеждает команда ведомая тренером, а не какой-то 1 крендель, каким бы он нибыл. Ну и иногда еще проплаченый судейка)))
Zidane.5 ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 21:11
ALBA BARCELONA 21:
Никто никогда не намекает даже,что Месси по крови итальянец,который родился в Аргентине.
Мессе чистокровный еврей.
cevin cigan ответил жменя семечек
сегодня в 21:04
жменя семечек:
таким как ты не позавидуешь! когда выигрываешь то все говорят - это месси выиграл! когда проигрываешь - это тренер нулёвый! а потом ещё месси тебя и увольняет! с твоими предшественниками именно так и было
Ты прав,просто тот же Сампа,дрюкнул гномов два раза подряд на КА,без низкорослого!
Barcelona_Rostov
сегодня в 20:49
оставьте уже Месси в покое, лучше тренируйте команду....
жменя семечек
сегодня в 20:43
таким как ты не позавидуешь! когда выигрываешь то все говорят - это месси выиграл! когда проигрываешь - это тренер нулёвый! а потом ещё месси тебя и увольняет! с твоими предшественниками именно так и было
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 20:36
Никто никогда не намекает даже,что Месси по крови итальянец,который родился в Аргентине.
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