Сампаоли: «Работать с Месси - огромная честь и ответственность»

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли рассказал, что ему очень приятно работать с командой, в которой играет Лионель Месси.

«Возглавлять команду, где играет Месси - огромная честь и ответственность. Месси – посол футбола для всего мира, а еще он аргентинец. Это очень круто – работать с ним. У нас нормальный диалог, он лидер, который ведет за собой команду».

Завтра на стадионе «Лужники» пройдет товарищеский матч Россия - Аргентина.

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