Кохфельдт получит еще 6 матчей на посту главного тренера «Вердера»

Исполняющий обязанности главного тренера «Вердера» Флориан Кохфельдт, приступивший к работе 30 октября, получит еще 6 матчей, чтобы убедить руководство в своем профессионализме. Пока Кохфельдт в качестве главного тренера провел лишь один поединок, в котором проиграл на выезде «Айнтрахту» (1:2). Ситуацию прокомментировал спортдиректор клуба Франк Бауманн.

«Мы убеждены, что Флориану нужно дать время хотя бы до зимней паузы. Он заслужил эту возможность.

Кохфельдт был идеальным кандидатом на пост нового тренера. Теперь всё зависит от него. Мы убеждены, что Флориан может вывести нашу команду из зоны вылета».

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