Вентура: «Этот результат ничего не меняет для сборной Италии»

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура подвёл итоги первого стыкового матча на выезде против Швеции, который завершился победой хозяев (1:0):

«Сегодня мы могли бы сделать больше и сыграть лучше, но это противостояние длится 180 минут, и на карту поставлено слишком много. Мы довольно легко входили в штрафную соперника, когда нам удавалось взять мяч под свой контроль. Но шведы были очень хорошо подготовлены физически, и это внесло в игру некоторый хаос.

Такой результат раздражает, ведь всё могло сложиться иначе. Белотти был близок к тому, чтобы забить, Дармиан попал в штангу... У нас есть ещё 90 минут, чтобы перевернуть ход противостояния. Посмотрим, где в итоге мы окажемся.

Мы внесём некоторые изменения в игру, но пока тактику нужно отложить в сторону. Сейчас главное – это превратить желание и стремление футболистов в результат. Надеюсь, при помощи трибун и при более честной игре соперника мы этого добьёмся.

Этот результат ничего не меняет для сборной Италии. У нас были голевые моменты, и игра показала, что нужно только правильно их использовать. В раздевалке я увидел, что игроки рассержены. Они знаю, что исход мог быть другим. И они хотят его достичь. В обороне мы практически не допускали ошибок, потому что я не помню, чтобы Буффону приходилось спасать ворота. В некоторых моментах мы могли бы сыграть лучше, но мы надеемся, что то, что не получилось у нас сегодня, – получится в понедельник».

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