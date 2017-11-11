Янне Андерссон: «Сборная Швеции только на полпути в Россию»

Наставник сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал домашнюю победу над командой Италии в первом матче раунда плей-офф за выход на ЧМ-2018 (1:0):

«Мы только на полпути в Россию. Важно подчеркнуть этот факт. Мы говорили о смелости, о командной работе, как это было и в течение всей отборочной кампании. Игра прошла по нашему сценарию, и это не было незаслуженно.

Это правда, что в матче было много единоборств, мы часто выигрывали верховую борьбу. Нет, судья определённо не был благосклонен к нашей команде.

В Милане мы должны повторить то, что проделали сегодня. Я не вижу необходимости лишать команду чувства эйфории. Они сохраняют правильный настрой и после победы. Но теперь мы должны сосредоточиться на восстановлении наших сил, будем соблюдать режим и правильно питаться. Впереди ещё 90 минут».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте