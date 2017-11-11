Инсинье: «Не может быть такого, чтобы чемпионат мира прошёл без Италии»

Вингер сборной Италии Лоренцо Инсинье прокомментировал гостевое поражение от Швеции (0:1) в первом матче раунда плей-офф за право сыграть на ЧМ-2018:

«Думаю, что помимо забитого мяча шведам удалось не так много. Не считаю, что мы играли плохо. Жаль, что результат таков. Но это только половина сражения. У нас есть второй матч на Сан-Сиро. Мы все должны выйти с другим настроем на эту игру и вспомнить, за что мы боремся. Тот, кто выйдет на поле в понедельник, должен выложиться на 200 процентов. Не может быть такого, чтобы ЧМ прошёл без Италии. Мы должны выгрызть эту победу.

Мы верим в успех, ведь наша команда показывает качественный футбол, но нам нужно верно направить свой гнев, чтобы в понедельник сразиться с соперником и победить его».

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