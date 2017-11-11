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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип ГабонГабон -:- Логотип МалиМали Фонбет 2.4 2.9 3.35
20:30 сегодня Логотип ДР КонгоДР Конго -:- Логотип ГвинеяГвинея - - -
20:30 сегодня Логотип ТунисТунис -:- Логотип ЛивияЛивия Фонбет 1.17 6.7 18
20:30 сегодня Логотип Кот-д'ИвуарКот-д'Ивуар -:- Логотип МароккоМарокко Фонбет 1.95 3.1 4.6
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22:45 сегодня Логотип ДанияДания -:- Логотип ИрландияИрландия - - -
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01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 2.25 3.1 3.5
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 3.25 2.2 3.45
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16:00 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип АргентинаАргентина Фонбет 4.75 3.7 1.8
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ЧехияЧехия - - -
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23:30 сегодня Логотип ИспанияИспания -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 1.15 7.5 17
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Инсинье: «Не может быть такого, чтобы чемпионат мира прошёл без Италии»

сегодня, 05:11
ШвецияШвеция1 : 0ИталияИталияМатч завершен

Вингер сборной Италии Лоренцо Инсинье прокомментировал гостевое поражение от Швеции (0:1) в первом матче раунда плей-офф за право сыграть на ЧМ-2018:

«Думаю, что помимо забитого мяча шведам удалось не так много. Не считаю, что мы играли плохо. Жаль, что результат таков. Но это только половина сражения. У нас есть второй матч на Сан-Сиро. Мы все должны выйти с другим настроем на эту игру и вспомнить, за что мы боремся. Тот, кто выйдет на поле в понедельник, должен выложиться на 200 процентов. Не может быть такого, чтобы ЧМ прошёл без Италии. Мы должны выгрызть эту победу.

Мы верим в успех, ведь наша команда показывает качественный футбол, но нам нужно верно направить свой гнев, чтобы в понедельник сразиться с соперником и победить его».

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