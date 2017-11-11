Постекоглу: «Оказалось, кенгуру тоже умеют играть в футбол»

Наставник сборной Австралии Анге Постекоглу подвёл итоги первого стыкового матча против Гондураса (0:0) в рамках интерконтинентального раунда плей-офф:

«Возможно, вы думали, что Австралия – лёгкий соперник. Я видел, как в газете написали, что на поле выйдут 11 кенгуру, но оказалось, что кенгуру тоже умеют играть в футбол, да? Люди писали шутливые комментарии и о Гондурасе – мы приносим за них свои извинения, но в самом Гондурасе не очень лестно высказывались и в адрес нашей команды. Всё, что я слышал – у Австралии простой и понятный план на игру, а в команде нет ни одной звезды. Это нас только мотивировало.

В раздевалке я сказал парням, что своей игрой они заставили стадион притихнуть. Считаю, что мои игроки справились с давлением трибун».

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