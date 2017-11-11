Обамеянг может продолжить карьеру в «Барселоне»

Согласно сообщениям из источника, «Барселона» нацелилась на приобретение нападающего «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга. Утверждается, что после ухода Неймара в ПСЖ, испанский клуб намерен укреплять атакующие позиции команды, а 28-летний футболист немецкого клуба отлично вписывается в игровую структуру команды. Также сообщается, что «Барселона» в недавнем прошлом уже рассматривала вариант покупки Обамеянга.



Ранее ходили слухи, что «Милан» и «Ливерпуль» также заинтересованы в приобретении Пьера-Эмерика Обамеянга.

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