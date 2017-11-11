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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип ГабонГабон -:- Логотип МалиМали Фонбет 2.4 2.9 3.35
20:30 сегодня Логотип ДР КонгоДР Конго -:- Логотип ГвинеяГвинея - - -
20:30 сегодня Логотип ТунисТунис -:- Логотип ЛивияЛивия Фонбет 1.17 6.7 18
20:30 сегодня Логотип Кот-д'ИвуарКот-д'Ивуар -:- Логотип МароккоМарокко Фонбет 2 3.1 4.2
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ДанияДания -:- Логотип ИрландияИрландия - - -
Отбор ЧМ-2018. Интерконтинентальный плей-офф 2017, Плей-офф 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 2.25 3.1 3.5
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 3.25 2.2 3.45
06:15 Матч завершен Логотип Новая ЗеландияНовая Зеландия 0:0 Логотип ПеруПеру Фонбет 16 1.2 6.2
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
16:00 Идет второй тайм, 66’ Логотип РоссияРоссия 0:0 Логотип АргентинаАргентина Фонбет 5.3 3.85 1.7
16:00 Идет второй тайм, 66’ Логотип РоссияРоссия 0:0 Логотип АргентинаАргентина Фонбет 6.9 2.75 1.83
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ЧехияЧехия - - -
20:30 сегодня Логотип МакедонияМакедония -:- Логотип НорвегияНорвегия Фонбет 2.85 3.1 2.6
23:30 сегодня Логотип ИспанияИспания -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 1.15 7.5 17
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«Эвертон» заинтересован в трансфере в полузащитника «Сантоса»

сегодня, 16:14

Согласно данным из английской прессы, «Эвертон» заинтересован в приобретении полузащитника «Сантоса» Матеуса Жезуса. Исходя из того, что в этом сезоне английский клуб испытывает серьезные проблемы в оборонительных позициях, 20-летний Матеус может идеально подойти для укрепления опорной зоны полузащиты. Жезус в этом сезоне показывает отличную игру и может значительно усилить «Эвертон». Примерная трансферная стоимость игрока составляет 9 миллионов евро. 

Ранее ходили слухи, что «Эвертон» также интересуется полузащитником «Норвича» Джеймсом Мэддисоном.

 

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Все комментарии
ZeuSS
сегодня в 17:02
БОЛЬШЕ БОЛЬШЕ ПОЛУЗАЩИТЫЫЫЫЫЫЫ
ДАША Д
сегодня в 16:55
Зенит даст в 2 раза больше.
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