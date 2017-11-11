«Эвертон» заинтересован в трансфере в полузащитника «Сантоса»

Согласно данным из английской прессы, «Эвертон» заинтересован в приобретении полузащитника «Сантоса» Матеуса Жезуса. Исходя из того, что в этом сезоне английский клуб испытывает серьезные проблемы в оборонительных позициях, 20-летний Матеус может идеально подойти для укрепления опорной зоны полузащиты. Жезус в этом сезоне показывает отличную игру и может значительно усилить «Эвертон». Примерная трансферная стоимость игрока составляет 9 миллионов евро.



Ранее ходили слухи, что «Эвертон» также интересуется полузащитником «Норвича» Джеймсом Мэддисоном.

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