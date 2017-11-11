«Реал» летом готов потратить 200 млн евро на звёздного игрока

«Реал» намерен серьезно ворваться на трансферный рынок грядущим летом после затишья в прошлое межсезонье.

Мадридский клуб готов потратить 200 млн евро на покупку топ-футболиста.

Прошлым летом «сливочные» громких приобретений не сделали, хотя и вели переговоры с Килианом Мбаппе. Игрок даже дал добро на переход, но родители юного форварда отговорили Килиана от слишком раннего, по их мнению, переезда в Мадрид.

Что касается возможного подписания Неймара, то его трансфер может обойтись «Реалу» примерно в 450 млн евро. И это вопрос не следующего лета.

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