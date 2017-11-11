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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип ГабонГабон -:- Логотип МалиМали Фонбет 2.4 2.9 3.35
20:30 сегодня Логотип ДР КонгоДР Конго -:- Логотип ГвинеяГвинея - - -
20:30 сегодня Логотип ТунисТунис -:- Логотип ЛивияЛивия Фонбет 1.17 6.7 18
20:30 сегодня Логотип Кот-д'ИвуарКот-д'Ивуар -:- Логотип МароккоМарокко Фонбет 2.05 3.1 4
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ДанияДания -:- Логотип ИрландияИрландия - - -
Отбор ЧМ-2018. Интерконтинентальный плей-офф 2017, Плей-офф 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 2.25 3.1 3.5
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 3.25 2.2 3.45
06:15 Матч завершен Логотип Новая ЗеландияНовая Зеландия 0:0 Логотип ПеруПеру Фонбет 16 1.2 6.2
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
16:00 Идет второй тайм, 73’ Логотип РоссияРоссия 0:0 Логотип АргентинаАргентина Фонбет 5.3 3.85 1.7
16:00 Идет второй тайм, 73’ Логотип РоссияРоссия 0:0 Логотип АргентинаАргентина Фонбет 9.5 1.8 2.5
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ЧехияЧехия - - -
20:30 сегодня Логотип МакедонияМакедония -:- Логотип НорвегияНорвегия Фонбет 2.85 3.1 2.6
23:30 сегодня Логотип ИспанияИспания -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 1.15 7.5 17
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«Реал» летом готов потратить 200 млн евро на звёздного игрока

сегодня, 16:40

«Реал» намерен серьезно ворваться на трансферный рынок грядущим летом после затишья в прошлое межсезонье.

Мадридский клуб готов потратить 200 млн евро на покупку топ-футболиста.

Прошлым летом «сливочные» громких приобретений не сделали, хотя и вели переговоры с Килианом Мбаппе. Игрок даже дал добро на переход, но родители юного форварда отговорили Килиана от слишком раннего, по их мнению, переезда в Мадрид.

Что касается возможного подписания Неймара, то его трансфер может обойтись «Реалу» примерно в 450 млн евро. И это вопрос не следующего лета.

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Все комментарии
заDOOMчивый
сегодня в 17:30
Клопп отпустит Коутиньо,так что ждите,а если не купите за 200 лямов,то Барсукам подарит 10 лямов. Продав за 190.
nik9373
сегодня в 17:23
Игорь,твой шанс! Рекордсмен ведь.Где ещё "звездастее" найдут?
sihafazatron ответил Alex12357
сегодня в 17:20
Alex12357:
Вот и хорошо,будет новый кого гадостью начнут поливать.
Реал далеко не новый)
Жанна Агалакова
сегодня в 17:12
Озар
Alex12357
сегодня в 17:05
Вот и хорошо,будет новый кого гадостью начнут поливать.
ДСА
сегодня в 16:53
На одного игрока точно хватит.
Аргeнтинeц ответил Kurtd
сегодня в 16:52
Kurtd:
Неужто Кейн?:)
Дзюба уже спаковал чемодан
ARMENIAN ответил Kurtd
сегодня в 16:52
Kurtd:
Неужто Кейн?:)
Дзюба
Kurtd
сегодня в 16:49
Неужто Кейн?:)
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