Агуэро: «Я и Месси действительно не лучшим образом взаимодействуем на поле»

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро прокомментировал победу над командой России (1:0).

«Я счастлив, что появился в стартовом составе на матч с Россией, и тем более забил. Это важно для меня. Тем более, гол стал победным.

Это правда, что мы не так хорошо взаимодействуем с Месси. За пределами поля мы понимаем друг друга гораздо лучше. Он все делает быстрее, не всегда поспеваю за его ритмом. Но я надеюсь, что это не повлияет на мое место в основе команды. А взаимодействие придет со временем, и мы снова станем друг друга дополнять», - сказал Агуэро.

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