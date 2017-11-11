Агуэро: «Я и Месси действительно не лучшим образом взаимодействуем на поле»

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро прокомментировал победу над командой России (1:0).
«Я счастлив, что появился в стартовом составе на матч с Россией, и тем более забил. Это важно для меня. Тем более, гол стал победным.
Это правда, что мы не так хорошо взаимодействуем с Месси. За пределами поля мы понимаем друг друга гораздо лучше. Он все делает быстрее, не всегда поспеваю за его ритмом. Но я надеюсь, что это не повлияет на мое место в основе команды. А взаимодействие придет со временем, и мы снова станем друг друга дополнять», - сказал Агуэро.
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