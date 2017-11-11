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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 71’ Логотип ГабонГабон 0:0 Логотип МалиМали Фонбет 4.7 1.6 4.3
20:30 сегодня Логотип ДР КонгоДР Конго -:- Логотип ГвинеяГвинея - - -
20:30 сегодня Логотип ТунисТунис -:- Логотип ЛивияЛивия Фонбет 1.15 7 19
20:30 сегодня Логотип Кот-д'ИвуарКот-д'Ивуар -:- Логотип МароккоМарокко Фонбет 2.05 3.1 4
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ДанияДания -:- Логотип ИрландияИрландия - - -
Отбор ЧМ-2018. Интерконтинентальный плей-офф 2017, Плей-офф 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 2.25 3.1 3.5
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 3.25 2.2 3.45
06:15 Матч завершен Логотип Новая ЗеландияНовая Зеландия 0:0 Логотип ПеруПеру Фонбет 16 1.2 6.2
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип РоссияРоссия 0:1 Логотип АргентинаАргентина Фонбет 5.3 3.85 1.7
16:00 Матч завершен Логотип РоссияРоссия 0:1 Логотип АргентинаАргентина Фонбет 9.5 1.8 2.5
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ЧехияЧехия - - -
20:30 сегодня Логотип МакедонияМакедония -:- Логотип НорвегияНорвегия Фонбет 2.85 3.1 2.6
23:30 сегодня Логотип ИспанияИспания -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 1.15 7.5 17
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Месси: «Аргентина должна подойти к ЧМ-2018 в наилучшей форме»

сегодня, 18:41
РоссияРоссия0 : 1АргентинаАргентинаМатч завершен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над Россией (1:0).

«Должны подойти к чемпионату мира в наилучшей форме», - сказал Месси.

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Все комментарии
измаил артемьев
сегодня в 19:07
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.спам
TypXXI
сегодня в 19:02
Великая грязь недовольна. И то хорошо.
Гений и не напрягаясь посадит твой кабинентус на пятую точку одной левой. А если напряжется, то напрягаться будет уже и твоя пятая точка. Не исключено что стул под тобой превратится в пепел.
Real Madrid-C
сегодня в 18:55
Все равно чемпионами будет Испания.
Великий Князь
сегодня в 18:47
Должны, не должны. Как будто бы "икона" будет за сборную напрягаться?
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