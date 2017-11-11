Гвинея уступила Конго

Сборная Гвинеи уступила команде Конго в матче отборочного турнира ЧМ-2018.
Киншаса, стадион «Стад де Мартир»
Конго - Гвинея 3:1 (0:0)
Голы: Сидибе 61 (автогол), Болинжи 90+2 (пенальти), Кебано 90+3 - Карамокоба 71.
Конго: Матампи, Мбемба, Иссама, Тиссеран, Мок, Музинга, Кебано, Магома (Мабиди 69), Мубеле (Бокила 60), Кабананга (Нгбакото 83), Болинжи.
Главный тренер: Флоран Ибенже.
Гвинея: Мусса Траоре, Сидибе, Конде, Конте, Силла, Бальде, Ландель (Карамокоба 68), Садио Диалло, Хосе Канте, Бангура (Лама 79), Камано.
Главный тренер: Мохамед Канфори Бангура.
Предупреждения: Магома 65, Бокила 87 - Бальде 10.
Судья: Нянт Алиум.
В параллельном матче Сборная Марокко обыграла Кот-д’Ивуар и вышла на чемпионат мира.
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