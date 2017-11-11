Из пятёрки африканских стран-участниц ЧМ-2018 лишь Нигерия выступала на минувшем мундиале

Сегодня стали известны все участники грядущего чемпионата мира от Африканского континента.

Вслед за сборными Нигерии, Египта и Сенегала путевки в Россию могут заказывать национальные команды Марокко и Туниса.

Примечательно, что из всего квинтета лишь нигерийцы принимали участие в минувшем мундиале, остальные сборные снова сыграют на главном футбольном турнире в мире после длительных перерывов: Египет - 28 лет ожидания, Марокко - 20, Сенегал - 16, Тунис - 12.

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