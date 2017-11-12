Моуриньо просматривал Форсберга на матче сборных Швеции и Италии

Британские журналисты выяснили, с какой целью главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо присутствовал на первом стыковом матче между сборными Швеции и Италии.

По слухам «Особенный» побывал на поединке в Стокгольме, чтобы воочию понаблюдать за игрой полузащитника скандинавов и «РБ Лейпцига» Эмиля Форсберга.

Свое путешествие Моуриньо затеял не напрасно - 26-летний футболист, чьи мощные выступления помогли «РБ Лейпциг» финишировать вторыми в минувшем сезоне чемпионата Германии, прекрасно смотрелся и в матче за национальную команду, чем помог шведам обыграть Италию со счетом 1:0.

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