«Арсенал», «Челси», «Ман Сити» и «Тоттенхэм» поборются за Люка Шоу

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу, практически не выступающий за «красных дьяволов», тем не менее, интересен ряду клубов английской Премьер-Лиги.

По слухам, видеть в своих рядах 22-летнего футболиста хотели бы в «Арсенале», «Челси», «Манчестер Сити», «Тоттенхэме» и «Эвертоне».

Отмечается, что в МЮ готовы расстаться с игроком уже в январе, но только при условии, что они смогут выручить за него не менее 20 млн фунтов. Напомним, приобретался Шоу у «Саутгемптона» за 28 млн фунтов.

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