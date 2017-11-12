Исходя из сообщений английской прессы, нападающий «Милана» Сусо может вернуться в «Ливерпуль». Утверждается, что скауты английского клуба уже присутствовали на нескольких матчах с участием 23-летнего футболиста. Самое примечательное, что испанец уже выступал на протяжении 5 лет за молодежную и взрослую команду «Ливерпуля». В этом сезоне Сусо забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи во всех матчах за «Милан».



Ранее ходили слухи, что «Тоттенхэм» также заинтересован в трансфере Сусо.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте