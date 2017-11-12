Сусо может вернуться в «Ливерпуль»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Россия. ФНЛ
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Бразилия. Серия А
  • Италия. Серия B
  • Отбор ЧМ. Африка
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Товарищеские матчи. Сборные
Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип КонгоКонго -:- Логотип УгандаУганда - - -
18:30 сегодня Логотип ГанаГана -:- Логотип ЕгипетЕгипет Фонбет 2.15 3.1 3.7
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
20:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия Фонбет 1.43 4.1 9
22:45 сегодня Логотип ГрецияГреция -:- Логотип ХорватияХорватия Фонбет 3.6 3.2 2.15
Россия. ФНЛ 2017/2018, 23 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов -:- Логотип футбольный клуб ХимкиХимки Фонбет 1.28 4.7 11
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур -:- Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь Фонбет 1.7 3.3 5.1
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань -:- Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб Фонбет 1.9 3.25 3.85
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика -:- Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 Фонбет 1.5 3.5 7.5
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 -:- Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург Фонбет 4.9 3.5 1.68
  • Главные новости
  • Все новости
10:32
МЮ и ПСЖ заинтересованы в услугах Почеттино7
08:38
«Реал» готов продать Бэйла за 85 млн фунтов30
01:25
Сборная Испании деклассировала команду Коста-Рики44
00:35
Дания и Ирландия победителя не выявили9
00:30
Месси: «После ухода из сборной мне было стыдно говорить, что я хочу вернуться»63
11:35
«Манчестер Сити» попробует подписать Дибалу2
11:34
Лукаку: «Златан поможет МЮ в погоне за „Ман Сити“»0
11:26
Луис Альберто о дебюте за сборную Испании: «Моя мечта стала явью»1
11:20
Кокорин, Акинфеев и Фернандес отсутствуют на тренировке сборной России4
11:14
Фаулер: «Англия не в том положении, чтобы выбирать из сотен качественных футболистов»1
11:12
Барцальи: «Чувствуется напряжение, на кону стоит все»0
10:57
Глушаков: «Спасибо болельщикам, создавшим потрясающую атмосферу в легендарных „Лужниках“!»14
10:49
О'Лири получил приглашение от владельца «Лидса»0
10:40
«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести Асенсио3
10:26
Лукаку: «Я рожден, чтобы забивать»4
10:21
Marca: «Иско практически точно не сыграет с Россией»8
10:15
Лаллана: «Частенько, когда Клопп злится, то начинает разговаривать на немецком»6
10:08
Моуриньо просматривал Форсберга на матче сборных Швеции и Италии0
09:51
ФК «Луч-Энергия» обыграл «Шинник»8
09:42
«Арсенал», «Челси», «Ман Сити» и «Тоттенхэм» поборются за Люка Шоу6
09:32
Вилмотс: «Сборная Кот-д'Ивуара разочарована, как и вся страна»3
09:17
О'Нил: «В ответном матче надо будет забивать несколько мячей, датчане способны отличиться»1
09:01
Шмейхель: «Поле было отвратительным. Вспомнил времена игры за „Бери“ во Второй Лиге»1
08:50
Заха может заменить Санчеса в «Арсенале»0
08:29
Жиру: «Наша с „Арсеналом“ общая история ещё не окончена»4

Сусо может вернуться в «Ливерпуль»

сегодня, 10:58

Исходя из сообщений английской прессы, нападающий «Милана» Сусо может вернуться в «Ливерпуль». Утверждается, что скауты английского клуба уже присутствовали на нескольких матчах с участием 23-летнего футболиста. Самое примечательное, что испанец уже выступал на протяжении 5 лет за молодежную и взрослую команду «Ливерпуля». В этом сезоне Сусо забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи во всех матчах за «Милан». 

Ранее ходили слухи, что «Тоттенхэм» также заинтересован в трансфере Сусо. 

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Манчестер Сити» попробует подписать Дибалу
Сегодня, 11:35 2
«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести Асенсио
Сегодня, 10:40 3
Моуриньо просматривал Форсберга на матче сборных Швеции и Италии
Сегодня, 10:08 0
«Арсенал», «Челси», «Ман Сити» и «Тоттенхэм» поборются за Люка Шоу
Сегодня, 09:42 6
Заха может заменить Санчеса в «Арсенале»
Сегодня, 08:50 0
«Реал» готов продать Бэйла за 85 млн фунтов
Сегодня, 08:38 30
Обсудить
Все комментарии
FILL3286
сегодня в 11:10
Бред!
Ekkimukk ответил Есть медали
сегодня в 11:04
Есть медали:
вернуться карьеру....
Спасибо за внимательность, исправлено.
Есть медали
сегодня в 10:59
вернуться карьеру....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100