«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести Асенсио

Согласно данным из английских СМИ, «Манчестер Юнайтед» предпримет попытку заключить контракт с полузащитником «Реала» Марко Асенсио. Как сообщает источник, английский клуб готов предложить порядка 200 миллионов евро за трансфер 21-летнего игрока. Также утверждается, что руководство МЮ готово сделать Асенсио самым высокооплачиваемым футболистом команды и предложит соглашение сроком на пять лет.



Ранее сообщалось, что «Реалу» удалось договориться с Марко Асенсио о продлении контракта.

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