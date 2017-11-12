Сересо: «Симеоне неприкасаем в „Атлетико“. Здесь запрещается сомневаться в нём»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо встал на защиту главного тренера команды Диего Симеоне. Несмотря на то, что «матрасники» неубедительно смотрятся в первой части сезона и рискуют не выйти из группы в Лиге чемпионов, тренера команды, сделавшего из нее грозную силу на европейской арене, критиковать запрещено. В СМИ даже стали писать о том, что аргентинский специалист может возглавить «Эвертон».

«Хочу заявить об этом громко: Симеоне неприкасаем в „Атлетико“. Для всех: для игроков, для руководителей клуба, для болельщиков. Здесь запрещается сомневаться в Симеоне.

Этим летом мы не имели возможности усилиться. Но, к счастью, Коста и Витоло смогут играть за нас с января. С ними мы отлично выступим во второй половине сезона».

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