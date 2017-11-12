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18:30 сегодня Логотип ГанаГана -:- Логотип ЕгипетЕгипет Фонбет 2.15 3.1 3.7
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
20:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия Фонбет 1.43 4.1 9
22:45 сегодня Логотип ГрецияГреция -:- Логотип ХорватияХорватия Фонбет 3.6 3.2 2.15
Россия. ФНЛ 2017/2018, 23 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов -:- Логотип футбольный клуб ХимкиХимки Фонбет 1.33 4.4 9.5
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур -:- Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь Фонбет 1.8 3.3 4.3
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань -:- Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб Фонбет 1.8 3.3 4.3
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика -:- Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 Фонбет 1.5 3.5 7.5
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 -:- Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург Фонбет 4.9 3.5 1.68
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Сборная Испании деклассировала команду Коста-Рики

сегодня, 01:25
ИспанияИспания5 : 0Коста-РикаКоста-РикаМатч завершен

В рамках товарищеского матча сборная Испании разгромила национальную команду Коста-Рики.

Малага, стадион «Ла Росаледа»

Испания – Коста-Рика – 5:0 (2:0)
Голы: Альба 6, Мората 23, Сильва 51, Сильва 55, Иньеста 73.

Испания: Аррисабалага, Одриосола, Рамос (Начо 46), Пике (Бартра 46), Альба, Бускетс (Сауль 46), Иско (Асенсио 65), Алькантара, Иньеста (Луис Альберто 74), Сильва, Мората (Аспас 46).
Главный тренер: Хулен Лопетеги.

Коста-Рика: Карвахаль, Уастон (Гутьеррес 63), Овьедо (Матаррита 66), Дуарте (Гонсалес 56), Гамбоа, Венегас (Родригес Флорес 75), Боланьос (Уоллес 60), Борхес, Техеда, Кальво, Уренья (Ортис 56).
Главный тренер: Оскар Рамирес.

Предупреждения: Уастон 62, Алькантара 67.

Судья: Анастасиос Сидиропулос.

В другом товарищеском матче дня россияне уступили аргентинцам.

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Все комментарии
форева
сегодня в 02:30
Я помню мы год назад кому-то из них в упорной борьбе достойно проиграли.))) И тренер вроде тот же был.))
alex1990for ответил -Джек Потрошитель-
сегодня в 01:46
-Джек Потрошитель-:
Каталонские деревяшки наслаждаются победами за счет игроков Испанцев)
а мы наслаждаемся твоей бомбежкой)
-Джек Потрошитель-
сегодня в 01:45
Каталонские деревяшки наслаждаются победами за счет игроков Испанцев)
Lazio-Kiev
сегодня в 01:45
Луис Альберто .Дебют в сборной удался!
Barça Mes Que Un Club
сегодня в 01:41
Победа Испании, благодаря только Каталонцам, в принципе, как и всегда - это было.
Owl Fake
сегодня в 01:38
Ждём контрольное деклассирование во вторник.
MSN-thebest
сегодня в 01:28
Какая боль!
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