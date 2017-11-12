Сборная Испании деклассировала команду Коста-Рики

В рамках товарищеского матча сборная Испании разгромила национальную команду Коста-Рики.
Малага, стадион «Ла Росаледа»
Испания – Коста-Рика – 5:0 (2:0)
Голы: Альба 6, Мората 23, Сильва 51, Сильва 55, Иньеста 73.
Испания: Аррисабалага, Одриосола, Рамос (Начо 46), Пике (Бартра 46), Альба, Бускетс (Сауль 46), Иско (Асенсио 65), Алькантара, Иньеста (Луис Альберто 74), Сильва, Мората (Аспас 46).
Главный тренер: Хулен Лопетеги.
Коста-Рика: Карвахаль, Уастон (Гутьеррес 63), Овьедо (Матаррита 66), Дуарте (Гонсалес 56), Гамбоа, Венегас (Родригес Флорес 75), Боланьос (Уоллес 60), Борхес, Техеда, Кальво, Уренья (Ортис 56).
Главный тренер: Оскар Рамирес.
Предупреждения: Уастон 62, Алькантара 67.
Судья: Анастасиос Сидиропулос.
В другом товарищеском матче дня россияне уступили аргентинцам.
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