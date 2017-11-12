Модест: «Сколько бы ты ни тренировался, всегда останешься подменой Левандовски»

Нападающий «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Антони Модест желает вернуться в Бундеслигу, но только в тот клуб, который позволит ему регулярно выходить на поле:
«Я не из тех, кто будет сидеть на лавке, пока играет Левандовски. Ты можешь тренироваться сколько угодно, но всегда останешься лишь его подменой.
Мне уже 29 лет, нельзя терять время. Даже если бы я стал чемпионом Германии с „Баварией“, я бы не согласился».
Ранее Модест признавался, что он не хотел переезжать в Китай.
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Здесь еще зависит от того, насколько футболист
делает упор в первую очередь на карьерный рост :
есть кто ни за какие коврижки в Китай не поедет,
а есть кто и хочет подзаработать.в случае с Модестом,
агент подсуетился не хило,а итог какой : вернется обратно )
Здесь еще зависит от того, насколько футболист
делает упор в первую очередь на карьерный рост :
есть кто ни за какие коврижки в Китай не поедет,
а есть кто и хочет подзаработать.в случае с Модестом,
агент подсуетился не хило,а итог какой : вернется обратно )
И команда шла прилично. Только Обамеянгу вроде проиграл по голам.
И Штегр всеми руками за него был. Какого фига понесло в Поднебесную,
теперь одному Модесту да его агенту известно ) Конечно надо возвращаться.
И команда шла прилично. Только Обамеянгу вроде проиграл по голам.
И Штегр всеми руками за него был. Какого фига понесло в Поднебесную,
теперь одному Модесту да его агенту известно ) Конечно надо возвращаться.