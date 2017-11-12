Модест: «Сколько бы ты ни тренировался, всегда останешься подменой Левандовски»

Нападающий «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Антони Модест желает вернуться в Бундеслигу, но только в тот клуб, который позволит ему регулярно выходить на поле:

«Я не из тех, кто будет сидеть на лавке, пока играет Левандовски. Ты можешь тренироваться сколько угодно, но всегда останешься лишь его подменой.

Мне уже 29 лет, нельзя терять время. Даже если бы я стал чемпионом Германии с „Баварией“, я бы не согласился».

Ранее Модест признавался, что он не хотел переезжать в Китай.

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