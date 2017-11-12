Два журналиста не выдержали хамства Талалаева и покинули пресс-конференцию

После встречи 23-го тура ФНЛ между «Енисеем» и «Тамбовом» (2:0) главный тренер гостей Андрей Талалаев нахамил журналистам, после чего двое из них покинули пресс-конференцию.

Талалаев: «Понравилась игра вам?»

Журналист: «Нашей команды».

Талалаев: «Вашей команды? 11 на 7 научитесь играть, тогда выигрывать будете».

Журналист: «Вы на нас нападать пришли или отвечать на вопросы? У вас есть к нам претензия? Можете вести себя нормально?»

Талалаев: «Я задал вам вопрос. Какие претензии? Спросил: “Вам понравилась игра?”».

Пресс-атташе «Енисея»: «Андрей Викторович, это ваша пресс-конференция. Вам задали вопрос — вы отвечаете».

Талалаев: «У вас правила какие-то расписаны?»

После этого разговора двое работников красноярской прессы покинули зал пресс-конференций.

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