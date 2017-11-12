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Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
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22:45 сегодня Логотип ГрецияГреция -:- Логотип ХорватияХорватия Фонбет 3.75 3.35 2.05
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14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур 3:3 Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь Фонбет 3.4 1.68 5.6
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань 0:1 Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб Фонбет 16 3.55 1.4
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17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 1:2 Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург Фонбет - - 1.06
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Два журналиста не выдержали хамства Талалаева и покинули пресс-конференцию

сегодня, 18:04
ЕнисейЕнисей2 : 0ТамбовТамбовМатч завершен

После встречи 23-го тура ФНЛ между «Енисеем» и «Тамбовом» (2:0) главный тренер гостей Андрей Талалаев нахамил журналистам, после чего двое из них покинули пресс-конференцию. 

Талалаев: «Понравилась игра вам?»

Журналист: «Нашей команды».

Талалаев: «Вашей команды? 11 на 7 научитесь играть, тогда выигрывать будете».

Журналист: «Вы на нас нападать пришли или отвечать на вопросы? У вас есть к нам претензия? Можете вести себя нормально?»

Талалаев: «Я задал вам вопрос. Какие претензии? Спросил: “Вам понравилась игра?”».

Пресс-атташе «Енисея»: «Андрей Викторович, это ваша пресс-конференция. Вам задали вопрос — вы отвечаете».

Талалаев: «У вас правила какие-то расписаны?»

После этого разговора двое работников красноярской прессы покинули зал пресс-конференций.

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Все комментарии
ЮЗИК
сегодня в 19:16
Ничего удивительного, это эмоции
баск
сегодня в 19:15
Талалаев- тот еще трепач.

Момент с нарушением Кашчелана, за которое он был удален, есть на спортбоксе, любой при желании может посмотреть.
Это была очевидная опасная игра, вполне тянувшая на горчичник, который Кашчелан и получил. Только этот горчичник у него был уже второй (первый был также заслужен, за грубый снос Сердерова немного ранее).
Второе удаление Тамбов получил на 80 мин, когда давно уже играл в меньшинстве и летел 0:2.
Тамбов проиграл по делу, и нечего тут охотой на ведьм заниматься, которую Талалаев устроил на прессконфе.

Болтун.
Великий Князь ответил Forever Atletico de Madrid
сегодня в 19:08
Forever Atletico de Madrid:
https://www.youtube.com/watch?v=P3MoG94pNjE
Это они ещё с ним в хряка и рулетку не играли)
Robbaggio ответил Saang
сегодня в 19:04
Saang:
Провинциальное быдло оно и в Красноярске провинциальное быдло
О ком это ты? Если о Талалаеве, то он коренной москвич
MIKITA463295
сегодня в 19:01
Как бы там матч незакончился,надо уметь принимать поражение и несрыватся на тех кто в этом не виноват ...
Hesus_4erez_us
сегодня в 18:43
Как проигрывает Тамбов, так у Талалаева бомбить сразу начинает. Причём настолько сильно, что он скрыть этого не может. Именно поэтому ФНЛ-его потолок. Физрук-истеричка
mat73
сегодня в 18:42
Тамбовский волк ему товарищ))))
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 18:32
112910415
сегодня в 18:28
похоже, трезвый был
или не был
жменя семечек
сегодня в 18:19
на пять с плюсом Талалаев у Григоряна стажировку прошёл)
MALOVAR
сегодня в 18:17
вот и весь Талалаев
Saang
сегодня в 18:14
Провинциальное быдло оно и в Красноярске провинциальное быдло
Chatlan
сегодня в 18:12
Обиженки
sir-5
сегодня в 18:09
Его можно понять :Два палёных проенисейских удаления в команде.
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