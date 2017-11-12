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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 90’ Логотип КонгоКонго 1:1 Логотип УгандаУганда - - -
18:30 Закончился первый тайм Логотип ГанаГана 0:0 Логотип ЕгипетЕгипет Фонбет 2.2 2.5 4.7
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
20:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия Фонбет 1.42 4.2 9
22:45 сегодня Логотип ГрецияГреция -:- Логотип ХорватияХорватия Фонбет 3.75 3.35 2.05
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14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур 3:3 Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь Фонбет 3.4 1.68 5.6
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань 0:1 Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб Фонбет 16 3.55 1.4
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика 6:0 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 Фонбет 1.45 3.7 8
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 1:2 Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург Фонбет - - 1.06
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Майкл О'Нил: «Поражение от Швейцарии используем в качестве источника мотивации»

сегодня, 18:40
ШвейцарияШвейцария-:-Северная ИрландияСеверная Ирландия20:00 Не начался

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил поделился ожиданиями от ответного поединка с швейцарцами, в котором решится, какая из двух команд отправится в Россию на чемпионат мира:

«После первой игры в раздевалке осталось много эмоций, это неудивительно. Сейчас все успокоились. Результат первой встречи мы должны использовать в качестве источника мотивации, надо сконцентрироваться на достижении результата, который позволит нам пройти дальше.

В пятницу я сказал игрокам оставить позади то, что произошло. Нельзя зацикливаться на прошлом, мы сосредоточимся на будущем».

Напомним, что первая встреча завершилась минимальной победой сборной Швейцарии, а О'Нил после поединка пожаловался на качество судейства. Ответный матч состоится сегодня, 12 ноября, в 20:00 по московскому времени.

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