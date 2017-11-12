Майкл О'Нил: «Поражение от Швейцарии используем в качестве источника мотивации»

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил поделился ожиданиями от ответного поединка с швейцарцами, в котором решится, какая из двух команд отправится в Россию на чемпионат мира:

«После первой игры в раздевалке осталось много эмоций, это неудивительно. Сейчас все успокоились. Результат первой встречи мы должны использовать в качестве источника мотивации, надо сконцентрироваться на достижении результата, который позволит нам пройти дальше.

В пятницу я сказал игрокам оставить позади то, что произошло. Нельзя зацикливаться на прошлом, мы сосредоточимся на будущем».

Напомним, что первая встреча завершилась минимальной победой сборной Швейцарии, а О'Нил после поединка пожаловался на качество судейства. Ответный матч состоится сегодня, 12 ноября, в 20:00 по московскому времени.

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