Хацкевич: «По-человечески я за Ярмоленко рад, но заменить его в „Динамо“ пока не выходит»

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич признался, что клубу пока так и не удалось найти достойную замену перешедшему в дортмундскую «Боруссию» вингеру Андрею Ярмоленко:

«Заменить Ярмоленко? Пока это не выходит. У Цыганкова то травмы, то где-то не хватает опыта. Хотя мы все знаем, что он достаточно интересный парень.

Для тренера это потеря, а по-человечески я за Ярмоленко рад. Когда уходит один из лидеров, ты понимаешь, что потеряешь очень многое в атаке.

Ярмоленко мог в одиночку решить исход матча в чемпионате. Андрей мог решить судьбу эпизода в тех матчах, которые мы не выиграли, и мы могли бы выиграть».

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