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Рэшфорд признался, что раньше подражал Роналдо

сегодня, 09:27

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд рассказал об одном из своих любимых футболистов, на которого он равнялся:

«Роналдо был любимым игроком моего брата, так что я вырос, часто наблюдая за ним и его играми. Я навсегда запомню первый матч, который увидел вживую. Это был 2003 год, а Роналдо забил три мяча. Правда, я был совсем маленьким.

Бразилец был лучшим игроком, который многого достиг в своей карьере, так что когда он говорит о тебе хорошие вещи, это многое значит.

Не имеет значения где, он всегда играл свободно, выходил на поле и выражал себя. Если ты можешь себе такое позволить, значит, ты играешь в лучший футбол.

Когда ты молод, смотришь видеоподборки с участием лучших футболистов мира и стараешься им подражать, со временем начинаешь исполнять их трюки естественным образом».

Отметим, что Роналдо зимой может занять руководящую должность в «Коринтиансе».

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Все комментарии
holms918
сегодня в 10:26
Спасибо, что признался.
ДАША Д
сегодня в 10:14
А кто-такой Пеле Рэшфорд точно не знает.
KONTRASS-67
сегодня в 10:06
А сейчас , неужели на Кержакова и Дзюбу?
No problem
сегодня в 09:48
Многие косят под Феномена.
Не новость.
nahan
сегодня в 09:33
Рэшфорд сам может стать игроком экстра класса.
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