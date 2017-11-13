Саутгейт: «Мы будем дураками, если не возьмем в пример Испанию и Германию»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт предпочитает наблюдать за успехами других сборных, чтобы усилить собственную команду:

«Меня назначали на эту должность, потому что я понимал, через что нам придется пройти. Мы наблюдали за тем, как сборная Германии готовила команду в течение определенного периода времени, теперь и мы хотим открыть путь молодым игрокам.

Не думаю, что мы подражаем немцам, но наша работа состоит в том, чтобы анализировать успехи других команд и сборных, а потом моделировать собственную систему.

Мы будем дураками, если проигнорируем успехи сборных Испании и Германии на молодежном уровне. Эти команды придерживаются преемственности и вовлекают молодежь во взрослую команду».

Напомним, что в субботу англичане провели товарищеский поединок со сборной Германии.

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