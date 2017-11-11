Англия и Германия голов не забили

Сборная Англии сыграла вничью с командой Германии в товарищеском матче.
Лондон, стадион «Уэмбли»
Англия - Германия 0:0
Англия: Пикфорд, Стоунз, Магуайр, Роуз (Бертран 71), Джонс (Гомес 25), Дайер, Ливермор (Корк 86), Лофтус-Чик, Триппьер (Уокер 72), Варди (Лингард 86), Абрахам (Рэшфорд 60).
Главный тренер: Гарет Саутгейт.
Германия: тер Штеген, Хуммельс, Гинтер, Хальстенберг, Рюдигер, Гюндоган (Руди 86), Киммих, Дракслер (Джан 67), Озил, Сане (Брандт 87), Вернер (Вагнер 73).
Главный тренер: Йоахим Лёв.
Предупреждения: Гомес 45, Ливермор 59.
Судья: Павел Рачковски.
Ранее Украина обыграла Словакию в товарищеском матче.
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