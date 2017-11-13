Лукаку: «МЮ сможет выступать даже лучше, чем в начале сезона»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку рассчитывает, что манкунианцы в скором времени будут выступать ярче:

«В последние недели мы выступаем не так, как в начале сезона. В первых матчах мы буквально сносили соперников, доминировали и создавали уйму моментов. Сейчас мы не показываем тот уровень игры, задача усложнилась.

Такие периоды надо преодолевать, но сейчас игроки возвращаются после травм и, надеюсь, мы сможем выступать даже лучше, чем в начале сезона. Сможем создавать больше шансов и забивать больше голов».

Лукаку также отметил, что с нетерпением ждет возвращение в состав шведского форварда Златана Ибрагимовича.

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