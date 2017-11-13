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Бендтнер: «Матч с Ирландией не был чертовски захватывающим»

сегодня, 10:14
ДанияДания0 : 0ИрландияИрландияМатч завершен

Нападающий сборной Дании Никлас Бендтнер неудовлетворен качеством первого стыкового матча с Ирландией, который завершился нулевой ничьей:

«Я бы предпочел играть в более захватывающий футбол, но должен признать, что иногда представления о матче могут быть совершенно разными.

Ирландцам нужно отдать должное за их стратегию. В защите они сыграли превосходно, а вот в атаке сильны не были.

Мы видели фейерверк и всё такое, но потом началась игра, и получилась она несколько плоской. Это не был чертовски захватывающий матч».

Ранее футболист поделился ожиданиями от ответного поединка. Эта встреча состоится 14 ноября в 22:45 по московскому времени.

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Все комментарии
Zimmer
сегодня в 10:22
Может ответный матч будет интересней?
КЭТиК
сегодня в 10:16
Вероятно будут пенальти.
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