Бендтнер: «Матч с Ирландией не был чертовски захватывающим»

Нападающий сборной Дании Никлас Бендтнер неудовлетворен качеством первого стыкового матча с Ирландией, который завершился нулевой ничьей:

«Я бы предпочел играть в более захватывающий футбол, но должен признать, что иногда представления о матче могут быть совершенно разными.

Ирландцам нужно отдать должное за их стратегию. В защите они сыграли превосходно, а вот в атаке сильны не были.

Мы видели фейерверк и всё такое, но потом началась игра, и получилась она несколько плоской. Это не был чертовски захватывающий матч».

Ранее футболист поделился ожиданиями от ответного поединка. Эта встреча состоится 14 ноября в 22:45 по московскому времени.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте