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Бензема: «Тяжелее всего, когда тебя критикуют собственные фанаты»

сегодня, 10:24

Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал о своем отношении к критике:

«Тяжелее всего переносится давление в „Реале“. Все эти слухи в газетах... Но я привык. К такому возрасту я научился быть спокойным.

Я должен быть примером на поле. Критика, оскорбления... Это тяжело. Особенно в Испании, где не всегда понимаешь, что тебе вообще говорят. Во Франции это тоже ранит, особенно когда оскорбляют твою семью. Но я должен оставаться профессионалом и быть примером для детей, для молодых игроков, для всех. Футбол имеет большое влияние. Но должен признаться, что тяжялее всего, когда тебя критикуют собственные фанаты. Обычно они должны поддерживать»

Ранее Бензема отметил, что у него нет шансов попасть в сборную Франции, пока ее тренирует Дидье Дешам.

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Все комментарии
Майкл59ru
сегодня в 10:30
Кому ты нафиг сдался ? Критикуют его ! В Мадриде наверное уже и имени твоего не помнят )
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