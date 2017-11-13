Далич - о выходе Хорватии на ЧМ: «Как гора с плеч свалилась»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился впечатлениями после выхода команды на чемпионат мира-2018:

«Я не вполне доволен нашей игрой, но мы на чемпионате мира, и это сейчас самое главное. А игру наладим.

Сейчас я очень рад, как гора с плеч свалилась. Это была большая ответственность. Теперь я могу сказать, насколько сложным выдался прошлый месяц. Нет сил даже комментировать матч.

Вся Хорватия празднует и радуется, а это именно то, чего мы добивались. Стоит похвалить наших игроков».

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