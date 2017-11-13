Садьо Мане травмировался и досрочно покинул расположение сборной Сенегала

Только 10 дней назад нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане восстановился от травмы подколенного сухожилия, как растянул его снова, выступая в составе сборной Сенегала — в матче против ЮАР форвард отметился результативной передачей.

Федерация футбола Сенегала отмечает, что в рецидиве нет ничего серьезного, однако игрок покинул расположение сборной досрочно.

Завтра сенегальцы проведут заключительный матч африканского отбора на ЧМ-2018 против той же сборной Южной Африки.

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