Садьо Мане травмировался и досрочно покинул расположение сборной Сенегала

Только 10 дней назад нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане восстановился от травмы подколенного сухожилия, как растянул его снова, выступая в составе сборной Сенегала — в матче против ЮАР форвард отметился результативной передачей.
Федерация футбола Сенегала отмечает, что в рецидиве нет ничего серьезного, однако игрок покинул расположение сборной досрочно.
Завтра сенегальцы проведут заключительный матч африканского отбора на ЧМ-2018 против той же сборной Южной Африки.
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Клопп тоже молодец - выпустил его играть считай полный матч против Хаддерсфилда, который Ливерпуль должен был обыгрывать и без Мане. Дай восстановиться от травмы, мол, не готов он играть, и не пускать в сборные
Клопп тоже молодец - выпустил его играть считай полный матч против Хаддерсфилда, который Ливерпуль должен был обыгрывать и без Мане. Дай восстановиться от травмы, мол, не готов он играть, и не пускать в сборные