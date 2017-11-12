Азар из-за повреждения может не помочь бельгийцам в матче со сборной Японии

Бельгийский спортивный журналист Кристоф Терье утверждает, что вингер сборной Бельгии Эден Азар рискует не принять участия в товарищеском матче команды против Японии.

Сообщается, что 26-летний футболист сегодня тренировался отдельно от партнеров по команде из-за ушибов, которые он получил в игре со сборной Мексики.

При этом «красные дьяволы», судя по всему, смогут во вторник рассчитывать на услуги защитника Яна Вертонгена, который тренировался в общей группе.

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