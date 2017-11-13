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Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ИталияИталия -:- Логотип ШвецияШвеция Фонбет 1.45 4.15 8
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип АрменияАрмения 3:2 Логотип КипрКипр Фонбет 1.04 12 50
20:30 39’ Логотип ТурцияТурция 0:2 Логотип АлбанияАлбания - - -
22:45 сегодня Логотип ПольшаПольша -:- Логотип МексикаМексика Фонбет 2.75 3.25 2.6
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Мальдини: «Сборная Италии значительно превосходит Швецию»

сегодня, 20:16
ИталияИталия-:-ШвецияШвеция22:45 Не начался

Легендарный итальянский футболист Паоло Мальдини поделился ожиданиями от ответного стыкового матча за выход на ЧМ-2018 между сборными Италии и Швеции. В Стокгольме сильнее были хозяева (1:0).

«Я взволнован, слишком много поставлено на карту. Не представляю себе чемпионат мира без Италии.

В таких ситуациях тренеру не нужно много говорить, потому что мотивация приходит сама по себе. Поддержка трибун станет положительным фактором, хотя у меня были товарищи по сборной, которым проще было играть на выезде, особенно, если они не привыкли к стадиону.

В Швеции мы не преуспели. Италия значительно превосходит шведов, но не смогла ничего противопоставить единственному козырю соперника - физической силе. Италия должна побеждать, и мне все равно, будет ли счет 2:0, 3:1 или 4:2».

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Все комментарии
cska1948
сегодня в 20:57
Сборная Италии конечно сильнее шведов! Конечно, в футболе случается всякое. Но сегодня итальянцы докажут своё превосходство. Сенсации не жду!
salaga
сегодня в 20:53
Никто не представляет себе ЧМ без Италии. Может стоить посмотреть?
Брулин
сегодня в 20:49
Если не будет рикошетов и косяков,
Буффона ждем на ЧМ.
Egorium
сегодня в 20:30
Это сегодня и попытаемся увидеть.
youtomee
сегодня в 20:25
что-то не видно этого значительного превосходства
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