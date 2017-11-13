Мальдини: «Сборная Италии значительно превосходит Швецию»

Легендарный итальянский футболист Паоло Мальдини поделился ожиданиями от ответного стыкового матча за выход на ЧМ-2018 между сборными Италии и Швеции. В Стокгольме сильнее были хозяева (1:0).

«Я взволнован, слишком много поставлено на карту. Не представляю себе чемпионат мира без Италии.

В таких ситуациях тренеру не нужно много говорить, потому что мотивация приходит сама по себе. Поддержка трибун станет положительным фактором, хотя у меня были товарищи по сборной, которым проще было играть на выезде, особенно, если они не привыкли к стадиону.

В Швеции мы не преуспели. Италия значительно превосходит шведов, но не смогла ничего противопоставить единственному козырю соперника - физической силе. Италия должна побеждать, и мне все равно, будет ли счет 2:0, 3:1 или 4:2».

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