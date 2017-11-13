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Наставник сборной Нигерии: «Разочарованы, что Месси не будет играть с нами»

сегодня, 19:41
АргентинаАргентина-:-НигерияНигерияЗавтра в 19:30 Не начался

Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор прокомментировал тот факт, что в товарищеском матче с Аргентиной не сыграет нападающий «альбиселесте» Лионель Месси.

«Отсутствие или присутствие Месси не так много изменит, на самом деле, потому что у нас есть план игры, и мы будем придерживаться его. Это для нас не проблема. С другой стороны, мы разочарованы, что такой большой игрок не сыграет против нас. Но я все понимаю - он готовится к играм Лиги чемпионов».

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Все комментарии
вячеслав остапенко
сегодня в 21:02
Я был уверен что Месси не будет играть с Нигерией
drug01
сегодня в 20:46
Значит надо играть на победу!!!!
eaguar
сегодня в 20:32
Россия из сил выбила .
Chatlan ответил RDeanW
сегодня в 20:19
RDeanW:
"Отсутствие или присутствие Месси не так много изменит, на самом деле" это тоже очень хорошая фраза. адекватный человек, который понимает, что от месси пользы для сборной абсолютно никакой
сразу видно, кто смотрел единственный матч аргентины с россией, и уже делает выводы
RDeanW
сегодня в 20:13
"Отсутствие или присутствие Месси не так много изменит, на самом деле"

это тоже очень хорошая фраза. адекватный человек, который понимает, что от месси пользы для сборной абсолютно никакой
RDeanW
сегодня в 20:08
еще бы не разочарован был. теперь аргентина их точно порвет, ибо некому стопорить атаку)
Александр Настин
сегодня в 20:06
Я думаю,краснодарские болельщики еще больше разочарованы
Конфетка ненаглядная
сегодня в 20:00
Любой тренер разочаровался бы наверное
commando
сегодня в 19:45
С самого начала у нас был план игры и мы его придерживались.
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