Наставник сборной Нигерии: «Разочарованы, что Месси не будет играть с нами»

Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор прокомментировал тот факт, что в товарищеском матче с Аргентиной не сыграет нападающий «альбиселесте» Лионель Месси.
«Отсутствие или присутствие Месси не так много изменит, на самом деле, потому что у нас есть план игры, и мы будем придерживаться его. Это для нас не проблема. С другой стороны, мы разочарованы, что такой большой игрок не сыграет против нас. Но я все понимаю - он готовится к играм Лиги чемпионов».
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это тоже очень хорошая фраза. адекватный человек, который понимает, что от месси пользы для сборной абсолютно никакой
это тоже очень хорошая фраза. адекватный человек, который понимает, что от месси пользы для сборной абсолютно никакой