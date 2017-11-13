Наставник сборной Нигерии: «Разочарованы, что Месси не будет играть с нами»

Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор прокомментировал тот факт, что в товарищеском матче с Аргентиной не сыграет нападающий «альбиселесте» Лионель Месси.

«Отсутствие или присутствие Месси не так много изменит, на самом деле, потому что у нас есть план игры, и мы будем придерживаться его. Это для нас не проблема. С другой стороны, мы разочарованы, что такой большой игрок не сыграет против нас. Но я все понимаю - он готовится к играм Лиги чемпионов».

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