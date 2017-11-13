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Лёв: «Мне всё равно, играет ли Бензема за сборную Франции»

сегодня, 19:13
ГерманияГермания-:-ФранцияФранцияЗавтра в 22:45 Не начался

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв ответил на вопрос о нападающем «Реала» Кариме Бензема, который не вызывается в национальную команду Франции с 2015 года. Напомним, что завтра состоится товарищеский матч между сборными Германии и Франции.

«Мне всё равно, играет ли Бензема за сборную. Он очень хороший футболист, но Дешам знает, что делает. Выбор состава зависит только от него. У Франции достаточно вариантов в атаке».

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Все комментарии
No problem
сегодня в 19:27
Бенз хоть и шлангует постоянно,но обводить и играть в пас умеет.
Лягушкам он б не помешал.
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