Лёв: «Мне всё равно, играет ли Бензема за сборную Франции»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв ответил на вопрос о нападающем «Реала» Кариме Бензема, который не вызывается в национальную команду Франции с 2015 года. Напомним, что завтра состоится товарищеский матч между сборными Германии и Франции.

«Мне всё равно, играет ли Бензема за сборную. Он очень хороший футболист, но Дешам знает, что делает. Выбор состава зависит только от него. У Франции достаточно вариантов в атаке».

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