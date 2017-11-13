Лопетеги: «Россия всегда отличалась хорошими игроками, сильными физически и тактически»

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги пообщался с журналистами перед товарищеским матчем с Россией, который состоится 14 ноября на стадионе «Санкт-Петербург».
«Возможно, нашим соперником на мундиале будет и Россия, поэтому завтрашняя проверка очень серьезна. Россия всегда отличалась хорошими игроками, сильными физически и тактически. К тому же они играют дома при своих болельщиках. В последние два года у россиян было мало официальных игр. Для них каждая товарищеская игра приравнивается к официальной.
Что касается потери Иско, то он – очень важный футболист для нас. Он находится в фантастической форме, помогает нам и „Реалу“. Но, прежде всего, важно состояние всей команды. Думаю, во вторник Испания покажет себя с лучшей стороны».
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Физически сильная? Ну-ууу, местами, иногда. Но тактически? Лол, не помню такого вообще.
Физически сильная? Ну-ууу, местами, иногда. Но тактически? Лол, не помню такого вообще.
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