Лопетеги: «Россия всегда отличалась хорошими игроками, сильными физически и тактически»

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги пообщался с журналистами перед товарищеским матчем с Россией, который состоится 14 ноября на стадионе «Санкт-Петербург».

«Возможно, нашим соперником на мундиале будет и Россия, поэтому завтрашняя проверка очень серьезна. Россия всегда отличалась хорошими игроками, сильными физически и тактически. К тому же они играют дома при своих болельщиках. В последние два года у россиян было мало официальных игр. Для них каждая товарищеская игра приравнивается к официальной.

Что касается потери Иско, то он – очень важный футболист для нас. Он находится в фантастической форме, помогает нам и „Реалу“. Но, прежде всего, важно состояние всей команды. Думаю, во вторник Испания покажет себя с лучшей стороны».

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