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Лопетеги: «Россия всегда отличалась хорошими игроками, сильными физически и тактически»

сегодня, 20:24
РоссияРоссия-:-ИспанияИспанияЗавтра в 21:45 Не начался

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги пообщался с журналистами перед товарищеским матчем с Россией, который состоится 14 ноября на стадионе «Санкт-Петербург».

«Возможно, нашим соперником на мундиале будет и Россия, поэтому завтрашняя проверка очень серьезна. Россия всегда отличалась хорошими игроками, сильными физически и тактически. К тому же они играют дома при своих болельщиках. В последние два года у россиян было мало официальных игр. Для них каждая товарищеская игра приравнивается к официальной.

Что касается потери Иско, то он – очень важный футболист для нас. Он находится в фантастической форме, помогает нам и „Реалу“. Но, прежде всего, важно состояние всей команды. Думаю, во вторник Испания покажет себя с лучшей стороны».

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Все комментарии
Saang
сегодня в 21:07
Только ты говоришь не о России а об СССР...
Cules2013
сегодня в 21:03
Чё, блин?))) Скажите кто-нибудь Лопетеги, что сборная СССР уже не играет))
Физически сильная? Ну-ууу, местами, иногда. Но тактически? Лол, не помню такого вообще.
Tommy Lee
сегодня в 21:00
Сильными тактически? Спасибо, посмеялся.
ЮГ РОССИИ ответил Owl Fake
сегодня в 20:54
Owl Fake:
Пора бы ужеофициально выложить прейскурант оценки нашей сборной от соперника. Как-нибудь так: - похвалить игроков - 10.000€ - восхититься тренером - 15.000€ - выразить восхищение стадионом - 20.000€ - показать искреннюю симпатию к сборной - 25.000€ - слова величия о Путине и России - 50.000€
прогноз,что Россия попадёт в тройку призёров 100 000
ЮГ РОССИИ
сегодня в 20:52
Хулен что то путает.
Алексей Коротеев
сегодня в 20:44
Фамилии огласите пжалуйста !!! ))
Owl Fake
сегодня в 20:36
Пора бы ужеофициально выложить прейскурант оценки нашей сборной от соперника. Как-нибудь так:
- похвалить игроков - 10.000€
- восхититься тренером - 15.000€
- выразить восхищение стадионом - 20.000€
- показать искреннюю симпатию к сборной - 25.000€
- слова величия о Путине и России - 50.000€
youtomee
сегодня в 20:28
вот физически и тактически наши игроки никогда не блистали, даже когда дела были получше
Igo0rek
сегодня в 20:26
Наглая лесть))
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